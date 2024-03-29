Песков: Официальных заявлений о признании Пугачевой иноагентом не поступало

Российское руководство не делало официальных заявлений о том, что певицу Аллу Пугачеву планируется признать иноагентов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщило агентство ТАСС.

Телеведущая Малиновская поддержала идею признать Аллу Пугачеву иноагентом

Напомним, слухи о возможном признании Пугачевой иноагентом появились на фоне теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», который произошел вечером 22 марта. Знаменитая певица никак не прокомментировала трагедию в соцсетях. В свою очередь глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин сообщил о начале процедуры признания Пугачевой иноагентом 27 марта.

Ранее член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев заявил, что Пугачева сбежала из страны в трудную минуту и встала в один ряд с врагами России.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Дмитрий ПесковИноагентыАлла Пугачева

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