«Сбежала с врагами!»: Депутат Соловьев о признании Пугачевой иноагентом

Сергей Соловьев заявил в эфире НСН, что Алла Пугачева сбежала из страны в трудную минуту и встала в один ряд с врагами России.

Алла Пугачева сбежала из страны в трудную минуту и встала в один ряд с врагами России, заявил член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев в эфире НСН. Он отметил, что так себя вести нельзя даже с учетом всех «прошлых» заслуг.

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин заявил о начале процедуры признания певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. Об этом активист написал в своем Telegram-канале.

Телеведущая Малиновская поддержала идею признать Аллу Пугачеву иноагентом

«Пугачева - известная советская и российская певица, которая, бесспорно внесла свой вклад в российскую эстраду. Были у нее хорошие, добрые и многими любимые, «народные» песни. Поэтому и жаль, что она наряду с отдельными артистами встала в один ряд с врагами России, которые негативно высказываются в отношении Вооруженных сил России, спецоперации, а также помогают вражеской стороне», - отметил он.

Депутат подчеркнул, что Генпрокуратура примет объективное решение, добавив, что настоящие патриоты не сбегают из страны в трудную минуту.

«В настоящий момент Генпрокуратура начала процедуру по признанию эстрадной певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. Процедура, уверен, будет проведена основательно и объективно, в ближайшее время мы узнаем решение. На мой взгляд, настоящие патриоты страны вне зависимости от рода их деятельности должны, прежде всего, защищать интересы своего народа, своей Родины, государства, в трудную минуту быть с ней, а не сбегать в другие страны и давать негативные оценки происходящим событиям», - заключил собеседник НСН.

Ранее актер Садальский раскритиковал идею признать Пугачеву иноагентом. Он предложил начать с депутатов, «которые обворовали страну». По словам Садальского, к Пугачевой просто «прицепились», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ИноагентыПевицаГосдумаАлла Пугачева

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