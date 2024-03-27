«Сбежала с врагами!»: Депутат Соловьев о признании Пугачевой иноагентом

«Пугачева - известная советская и российская певица, которая, бесспорно внесла свой вклад в российскую эстраду. Были у нее хорошие, добрые и многими любимые, «народные» песни. Поэтому и жаль, что она наряду с отдельными артистами встала в один ряд с врагами России, которые негативно высказываются в отношении Вооруженных сил России, спецоперации, а также помогают вражеской стороне», - отметил он.

Депутат подчеркнул, что Генпрокуратура примет объективное решение, добавив, что настоящие патриоты не сбегают из страны в трудную минуту.

«В настоящий момент Генпрокуратура начала процедуру по признанию эстрадной певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. Процедура, уверен, будет проведена основательно и объективно, в ближайшее время мы узнаем решение. На мой взгляд, настоящие патриоты страны вне зависимости от рода их деятельности должны, прежде всего, защищать интересы своего народа, своей Родины, государства, в трудную минуту быть с ней, а не сбегать в другие страны и давать негативные оценки происходящим событиям», - заключил собеседник НСН.

Ранее актер Садальский раскритиковал идею признать Пугачеву иноагентом. Он предложил начать с депутатов, «которые обворовали страну». По словам Садальского, к Пугачевой просто «прицепились», передает «Радиоточка НСН».