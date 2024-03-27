Телеведущая Малиновская поддержала идею признать Аллу Пугачеву иноагентом
Блогер и телеведущая Маша Малиновская в соцсетях поддержала идею объявить народную артистку СССР, певицу Аллу Пугачёву иноагентом.
«Не прошло и двух лет, как этой жабе решили-таки присвоить статус иноагента», — отметила блогер.
Она также объяснила, почему не считает больше Пугачеву за человека. По словам телеведущей, певица никак не прокомментировала недавний теракт в «Крокус Сити Холле», хотя много раз выступала там, собирая тысячи поклонников. Малиновская также назвала Пугачеву заносчивой.
Ранее актер Станислав Садальский раскритиковал идею признать Пугачеву иноагентом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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