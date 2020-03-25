Песков объяснил рукопожатия Путина в условиях эпидемии

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос журналиста «Эха Москвы». При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что не знает, с чем связано решение Путина продолжить рукопожатия.



«Он продолжает это делать, естественно, с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и дезинфекции», - сказал он.



Песков также предположил, что главный врач больницы в московской Коммунарке вряд ли представлял опасность, поэтому с ним «можно уверенно и спокойно здороваться за руку».



Отметим, что сегодня, в 15:00 по московскому времени Владимир Путин обратится к нации в связи с распространением в России коронавируса.

