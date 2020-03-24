Песков попросил уничтожить телефон, на который сняли Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе посещения больницы в новомосковской Коммунарке, попросил одного из сотрудников клиники с помощью телефона сфотографировать и записать на видео Владимира Путина, после чего уничтожить гаджет в целях предосторожности из-за корнавируса.
Отснятый материал Песков попросил отправить по Telegram. «Там один только контакт — написано «Дима», телефон оставляете себе и потом ничтожаете», — приводит Life.ru слова представителя Кремля.
Песков пояснил, что времени ждать дезинфекции не было, а подвергать президента риску нельзя. Как отмечает «360», смартфон, который поручил уничтожить пресс-секретарь, мог стоить от 15 до 20 тысяч рублей.
Сам Владимир Путин в ходе визита в больницу в Коммунарке, где проходят карантин возможные инфицированные COVID-19 и лечатся больные, осматривал клинику, одевшись в специальный защитный костюм жёлтого цвета.
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