Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы

В Кремле объяснили, почему Владимир Путин не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы. Как отмечает РБК, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что на авиасалоне работают одни и те же компании, при этом он подчеркнул, что не в курсе, та же это продавщица или другая. По словам представителя Кремля, этот вопрос «уже не к ним».

Напомним, глава государства купил мороженое на МАКСе в Жуковском накануне. Вместе с ним мороженого лакомство – за счёт президента России – отведал его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. Для него Путин выбрал ванильное мороженое, а себе приобрёл сразу два: шоколадное и сливочное. Покупка обошлась президенту в 210 рублей. Российский лидер протянул продавщице пятитысячную купюру, а сдачу предложил отдать «на развитие авиации».