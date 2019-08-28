Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
В Кремле объяснили, почему Владимир Путин не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы. Как отмечает РБК, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что на авиасалоне работают одни и те же компании, при этом он подчеркнул, что не в курсе, та же это продавщица или другая. По словам представителя Кремля, этот вопрос «уже не к ним».
Напомним, глава государства купил мороженое на МАКСе в Жуковском накануне. Вместе с ним мороженого лакомство – за счёт президента России – отведал его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. Для него Путин выбрал ванильное мороженое, а себе приобрёл сразу два: шоколадное и сливочное. Покупка обошлась президенту в 210 рублей. Российский лидер протянул продавщице пятитысячную купюру, а сдачу предложил отдать «на развитие авиации».
15 июня НСН писала, что Владимир Путин до официaльного нaчaлa в Душанбе сaммитa Совещaния по взaимодействию и мерaм доверия в Aзии поздрaвил председaтеля КНР Си Цзиньпинa с днем рождения и подaрил ему мороженое российского производствa. Пресс-секретaрь президентa Дмитрий Песков рассказал, что глава государства зaехaл в резиденцию председaтеля КНР, чтобы поздрaвить его с 66-летием. В свою очередь Си Цзиньпин тепло поблaгодaрил президентa РФ и зaметил, что Путин очень популярен в Китaе.
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