Посетители китайских интернет-магазинов скупают вещи «как у Путина»
Вещи, которыми президент России пользуется на публике, всегда вызывают бурный интерес во всем мире. Особенно они привлекают китайцев. При посещении интернет-магазинов они массово скупают предметы «как у Путина». По данным Forbes, стоит президенту появиться на публике с каким-нибудь предметом, как посетители китайского IT-гиганта начинают искать точно такие же куртки, чашки или мороженое.
Напомню, на ужин лидеров стран «Большой двадцатки» Путин пришел со своим термостаканом белого цвета с золотым гербом России. За неделю после этого события поисковый запрос «кружка Путина» попал в сотню самых популярных. Цена на кружку составляла от 500 до 2000 руб.
Ранее НСН писала, что в Кремле удивлены вниманием СМИ к кружке-термосу, из которой Владимир Путин пил на приёме в честь лидеров стран G20 в Японии. Как отмечает RT, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что речь об этой кружке шла уже неоднократно. По словам Пескова, если «погуглить, то можно найти наши рассказы про эту кружку. Год или два года тому назад».
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