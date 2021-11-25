Песков объяснил, почему законопроекты о QR-кодах пока не приняты

Законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте пока не приняты из-за сложности процесса. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Как отметил представитель Кремля, введение новой системы «достаточно сложно и технологически, и социально, и в цифровом плане».

«Это очень сложный процесс, сложная задача. Каждый раз пытаются пройти по лезвию, спасти в первую очередь людей, обеспечить их здоровье, а с другой стороны, не навредить экономике страны», — цитирует Пескова ТАСС.

Проекты поправок об использовании QR-кодов в общественных местах, а также при междугородних и международных поездках внесли в Госдуму 12 ноября. Ожидается, что рассмотрение законопроектов в первом чтении пройдет 16 декабря.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаконопроектыДмитрий ПесковКоронавирус
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