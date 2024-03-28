Песков объяснил, почему Путин не приехал к «Крокусу» в первые дни после теракта

Поездка президента РФ Владимира Путина к «Крокус Сити Холлу» в первые дни после теракта была бы нецелесообразна. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Он отметил, что с первых минут трагедии российский лидер был на связи со всеми соответствующими службами.

«В эти дни осуществление каких-то ознакомительных поездок совершенно нецелесообразно, потому что это просто препятствовало бы штабной работе», - пояснил представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин заявил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» был совершён руками радикальных исламистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
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