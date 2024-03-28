Песков объяснил, почему Путин не приехал к «Крокусу» в первые дни после теракта
Поездка президента РФ Владимира Путина к «Крокус Сити Холлу» в первые дни после теракта была бы нецелесообразна. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что с первых минут трагедии российский лидер был на связи со всеми соответствующими службами.
«В эти дни осуществление каких-то ознакомительных поездок совершенно нецелесообразно, потому что это просто препятствовало бы штабной работе», - пояснил представитель Кремля.
Ранее Владимир Путин заявил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» был совершён руками радикальных исламистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Певица Лариса Долина призвала вернуть смертную казнь для террористов
- Выход компьютерной игры «Смута» отметят историческим фестивалем
- Песков объяснил, почему Путин не приехал к «Крокусу» в первые дни после теракта
- Напавшие на «Крокус» террористы находились под психотропными веществами
- В Петербурге гражданина Таджикистана задержали за оправдание теракта в «Крокусе»
- Российские разработчики создали первую соцсеть для автомобилистов
- Гладков: На подлете к Белгороду сбили два украинских БПЛА
- Производство мороженого в 2023 году в России выросло до рекордного уровня
- Досрочные парламентские выборы пройдут в Болгарии
- СМИ: Россияне стали жаловаться на укусы клещей в марте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru