Песков объяснил отмену QR-кодов в Москве
Власти Москвы неоднократно доказывали свою эффективность в борьбе с распространением коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавнюю отмену QR-кодов для посещения столичных ресторанов.
Песков отметил, что такое решение не повлияло на его личные планы вакцинироваться, пресс-секретарь намерен сделать прививку от коронавируса.
Ранее представитель Кремля заявил, что власти регионов России ищут золотую середину в вопросе иммунизации населения от коронавируса, в приоритет поставлено сохранение жизни и здоровья граждан.
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