Песков объяснил отмену QR-кодов в Москве

Власти Москвы неоднократно доказывали свою эффективность в борьбе с распространением коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавнюю отмену QR-кодов для посещения столичных ресторанов.

Песков отметил, что такое решение не повлияло на его личные планы вакцинироваться, пресс-секретарь намерен сделать прививку от коронавируса.