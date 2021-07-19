Песков объяснил отмену QR-кодов в Москве

Власти Москвы неоднократно доказывали свою эффективность в борьбе с распространением коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавнюю отмену QR-кодов для посещения столичных ресторанов.

Песков отметил, что такое решение не повлияло на его личные планы вакцинироваться, пресс-секретарь намерен сделать прививку от коронавируса.

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Ранее представитель Кремля заявил, что власти регионов России ищут золотую середину в вопросе иммунизации населения от коронавируса, в приоритет поставлено сохранение жизни и здоровья граждан.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияДмитрий Песков
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