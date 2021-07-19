Песков: власти регионов ищут золотую середину в вопросе вакцинации
Власти регионов России ищут золотую середину в вопросе иммунизации населения от коронавируса, в приоритет поставлено сохранение жизни и здоровья граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, приоритетом являются жизнь и здоровье людей, при этом также учитываются экономические интересы и жизнеспособность ряда отраслей.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отказ властей от ввода новых жестких мер по коронавирусу объясняется уровнем российской медицины, сообщает РИА ФАН.
Представитель Кремля отметил, что за время пандемии отечественная медицина показала большие мобилизационные возможности, благодаря чему есть возможность «не загонять» страну в новый локдаун.
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