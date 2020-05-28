Песков объяснил нежелание россиян верить в опасность COVID-19

Ранее стало известно, что значительная часть россиян крайне скептически относится к сообщениям о коронавирусе. Об этом говорят данные опроса, проведённого аналитиками НИУ Высшая школа экономики (ВШЭ), сообщает РБК.

Отмечается, что из общего количества опрошенных (свыше 30 тысяч человек) 9,6% уверены, что опасность COVID-19 преувеличена, ещё 23,2% респондентов называют коронавирус «выдумкой заинтересованных лиц». Кроме того, «коронаскептики» ведут себя не так, как люди, признающие факт эпидемии COVID-19. 43% из них продолжает навещать родственников, 54% ходят на прогулки. Большинство из них (74,22%) говорят, что вводить режим самоизоляции не было необходимости, отмечает телеканал 360.

Между тем, за время эпидемии COVID-19 в России от коронавирусной инфекции вылечились 150 993 человека. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в стране. Там подчеркнули, что за минувшие сутки число выздоровевших пациентов увеличилось на 8 785 человек.

А накануне сообщалось об 11 079 выписавшихся после выздоровления пациентах.

