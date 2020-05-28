Песков объяснил нежелание россиян верить в опасность COVID-19
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал опрос, результаты которого показали, что почти четверть жителей России считают пандемию COVID-19 выдумкой.
Представитель Кремля подчеркнул, что коронавирусная инфекция является реальной угрозой, а отрицание этого показывает нежелание «внимательно почитать, посмотреть, оглянуться вокруг себя» и ответственно отнестись к информации, отмечает РБК.
Кроме того, Дмитрий Песков напомнил, что сам недавно перенес коронавирусную инфекцию. Он заявил, что может, основываясь на личном опыте, утверждать о том, что «эта штука реальна».
Ранее стало известно, что значительная часть россиян крайне скептически относится к сообщениям о коронавирусе. Об этом говорят данные опроса, проведённого аналитиками НИУ Высшая школа экономики (ВШЭ), сообщает РБК.
Отмечается, что из общего количества опрошенных (свыше 30 тысяч человек) 9,6% уверены, что опасность COVID-19 преувеличена, ещё 23,2% респондентов называют коронавирус «выдумкой заинтересованных лиц». Кроме того, «коронаскептики» ведут себя не так, как люди, признающие факт эпидемии COVID-19. 43% из них продолжает навещать родственников, 54% ходят на прогулки. Большинство из них (74,22%) говорят, что вводить режим самоизоляции не было необходимости, отмечает телеканал 360.
Между тем, за время эпидемии COVID-19 в России от коронавирусной инфекции вылечились 150 993 человека. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в стране. Там подчеркнули, что за минувшие сутки число выздоровевших пациентов увеличилось на 8 785 человек.
А накануне сообщалось об 11 079 выписавшихся после выздоровления пациентах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru