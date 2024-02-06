Песков: Никаких решений о запрете VPN в России сейчас нет
6 февраля 202412:56
Никаких решений о запрете VPN в России сейчас нет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Накануне в Роскомнадзоре сообщили, что в России с первого марта запретят популяризацию VPN-сервисов. Там же напомнили, что работа сервисов, помогающих получить доступ к заблокированному противоправному контенту, запрещена в стране с февраля 2020 года.
Ранее аналитики компании Platforma выяснили, что в прошлом году в России число граждан, использующих VPN-сервисы, выросло на 37%. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Богомаз: ВСУ обстреляли брянское село Сушаны
- Песков: Никаких решений о запрете VPN в России сейчас нет
- Минцифры: Россияне чаще всего подают заявление о браке на «Госуслугах» по пятницам
- Минфин прорабатывает вопрос о введении акциза на медицинский спирт
- СМИ: В Индии 11 человек погибли при взрыве на заводе пиротехники
- Пожар в особняке XVII века в центре Москвы охватил три этажа
- Российские банки в январе сократили выдачи ипотеки на 66%
- В Большом театре Краснодарский музыкальный театр покажет оперу «Борис Годунов»
- В Казани болельщик умер после хоккейного матча
- СМИ: Два стрелка напали на здание суда в Стамбуле
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru