Песков: Никаких решений о запрете VPN в России сейчас нет

Накануне в Роскомнадзоре сообщили, что в России с первого марта запретят популяризацию VPN-сервисов. Там же напомнили, что работа сервисов, помогающих получить доступ к заблокированному противоправному контенту, запрещена в стране с февраля 2020 года.

Ранее аналитики компании Platforma выяснили, что в прошлом году в России число граждан, использующих VPN-сервисы, выросло на 37%. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

