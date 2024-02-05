Хинштейн заявил, что речи о полном запрете VPN пока не идет

При этом парламентарий указал на опасность использования VPN.

«Вы фактически дарите свои личные данные третьим лицам», - пояснил Хинштейн.

Роскомнадзор ранее напомнил о законе о запрете на популяризацию VPN-сервисов. Нормативно-правовой акт вступит в силу 1 марта 2024 года.

По данным аналитиков компании Platforma, число пользователей VPN-сервисов в России в 2023 году выросло на 37%, сообщает «Радиоточка НСН».

