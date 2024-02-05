Хинштейн заявил, что речи о полном запрете VPN пока не идет

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что в России пока не собираются полностью запрещать VPN-сервисы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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При этом парламентарий указал на опасность использования VPN.

«Вы фактически дарите свои личные данные третьим лицам», - пояснил Хинштейн.

Роскомнадзор ранее напомнил о законе о запрете на популяризацию VPN-сервисов. Нормативно-правовой акт вступит в силу 1 марта 2024 года.

По данным аналитиков компании Platforma, число пользователей VPN-сервисов в России в 2023 году выросло на 37%, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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