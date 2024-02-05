В России с весны вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов

В России с первого марта запретят популяризацию VPN-сервисов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

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Представители Роскомнадзора также напомнили, что работа сервисов, помогающих получить доступ к заблокированному противоправному контенту, запрещена в стране с февраля 2020 года.

Ранее аналитики компании Platforma выяснили, что в прошлом году в России число граждан, использующих VPN-сервисы, выросло на 37%. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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