Песков не стал комментировать помилование участников СВО, сославшись на секретность

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указы о помиловании бывших осужденных, участвующих в военной операции, которую российские власти проводят на Украине, имеют гриф секретности. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов в ходе брифинга, он отказался от комментариев, отметив лишь, что «все проходит в соответствии с законом».

Пригожин объяснил привлечение в СВО убийц-заключенных

На днях ряд СМИ сообщили о выходе на свободу Александра Тютина — предпринимателя, который в 2021 году был приговорен к 23 годам тюрьмы за заказное убийство семьи из четырех человек, в том числе двоих детей. Летом он вступил в ряды ЧВК «Вагнер», участвовал в спецоперации, после чего был помилован и отправился в Турцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияПомилованиеДмитрий Песков
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