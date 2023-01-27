Песков не стал комментировать помилование участников СВО, сославшись на секретность

На днях ряд СМИ сообщили о выходе на свободу Александра Тютина — предпринимателя, который в 2021 году был приговорен к 23 годам тюрьмы за заказное убийство семьи из четырех человек, в том числе двоих детей. Летом он вступил в ряды ЧВК «Вагнер», участвовал в спецоперации, после чего был помилован и отправился в Турцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



