Лавров и Аракчи обсудили ситуацию в Персидском заливе
Состоялся телефонный разговор глав МИД России и Ирана Сергея Лаврова и Аббаса Аракчи. Об этом со ссылкой на российское министерство сообщает RT.
Отмечается, что министры обсудили ситуацию в зоне Персидского залива. Лавров отметил, что удары США и Израился по ядерной инфраструктуре Ирана категорически неприемлемы.
«Выражена обоюдная обеспокоенность опасным распространением спровоцированного Вашингтоном и Тель-Авивом конфликта на каспийскую акваторию», - говорится в сообщении.
Также в МИД РФ указали на необходимость незамедлительного прекращения боевых действий.
Ранее Лавров по телефону обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
