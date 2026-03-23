Лавров и Аракчи обсудили ситуацию в Персидском заливе

Состоялся телефонный разговор глав МИД России и Ирана Сергея Лаврова и Аббаса Аракчи. Об этом со ссылкой на российское министерство сообщает RT.

Отмечается, что министры обсудили ситуацию в зоне Персидского залива. Лавров отметил, что удары США и Израился по ядерной инфраструктуре Ирана категорически неприемлемы.

«Выражена обоюдная обеспокоенность опасным распространением спровоцированного Вашингтоном и Тель-Авивом конфликта на каспийскую акваторию», - говорится в сообщении.

Также в МИД РФ указали на необходимость незамедлительного прекращения боевых действий.

Ранее Лавров по телефону обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
