Американист Дудаков допустил импичмент Трампа в 2027 году
Попытка устроить процедуру импичмента президента США Дональда Трампа может произойти в 2027 году. Таким мнением с NEWS.ru поделился политолог-американист Малек Дудаков.
По его словам, причиной могут стать как внешняя политика главы Белого дома и его противостояние с Ираном, так и внутренние вопросы, в том числе касающиеся миграционных рейдов, коррупции, инсайдерской торговли и прочего.
Дудаков указал, что последствия этих проблем будут проявляться уже в следующем году.
«Многие представители команды Трампа не хотят попасть под жернова демократической протестной машины. Я думаю, что мы увидим всё больше отставок в администрации уже в ближайшие месяцы», - заключил эксперт.
Ранее в американском конгрессе призвали обсудить импичмент Трампа из-за Венесуэлы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
