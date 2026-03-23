Минпромторг России предлагает ввести обязательную маркировку автозапчастей. Соответствующий проект постановления уже опубликован на портале нормативных правовых актов. Эта инициатива направлена на борьбу с контрафактом и нелегальным импортом, доля которых в автомобильном сегменте остается критически высокой. Пархоменко осудил эту инициативу.

«У нас достаточно заградительных барьеров, которые должны фильтровать некачественные или контрафактные запчасти. Еще одна маркировка, когда все автопроизводители в мире страдают, увеличит нагрузку и точно не приведет к увеличению спроса. Тот, кто хулиганит, думаю, так и продолжит это делать. У нас много требований к декларациям, сертификатам, которые доступны на федеральных ресурсах РФ», — сказал собеседник НСН.

Ранее глава Союза автосервисов России Юрий Валько сказал НСН, что в ближайшем будущем столичные автовладельцы будут ездить за МКАД в техцентры.

