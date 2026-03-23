Автосервисы не увидели смысла в еще одной маркировке автозапчастей
Рост числа маркировок автозапчастей увеличит нагрузку на отрасль, сказал НСН Юрий Пархоменко.
В России достаточно заградительных барьеров, которые должны фильтровать некачественные или контрафактные запчасти, сказал НСН генеральный директор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко.
Минпромторг России предлагает ввести обязательную маркировку автозапчастей. Соответствующий проект постановления уже опубликован на портале нормативных правовых актов. Эта инициатива направлена на борьбу с контрафактом и нелегальным импортом, доля которых в автомобильном сегменте остается критически высокой. Пархоменко осудил эту инициативу.
«У нас достаточно заградительных барьеров, которые должны фильтровать некачественные или контрафактные запчасти. Еще одна маркировка, когда все автопроизводители в мире страдают, увеличит нагрузку и точно не приведет к увеличению спроса. Тот, кто хулиганит, думаю, так и продолжит это делать. У нас много требований к декларациям, сертификатам, которые доступны на федеральных ресурсах РФ», — сказал собеседник НСН.
Ранее глава Союза автосервисов России Юрий Валько сказал НСН, что в ближайшем будущем столичные автовладельцы будут ездить за МКАД в техцентры.
