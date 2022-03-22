Песков не ответил на вопрос о потерях при операции на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет полномочий озвучивать данные о числе погибших военных в ходе спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос об информации по потерям, которая появлялась на сайте издания «Комсомольская правда», он отметил, что за комментариями следует обращаться в Министерство обороны РФ.
«По цифрам - с самого начала мы договаривались, что администрация президента РФ не имеет полномочий в ходе военной операции их озвучивать. Это прерогатива исключительно министерства обороны», - подчеркнул он.
Журналист «Комсомольской правды» Александр Гамов, в свою очередь, указал, что «фейковая информация» появилась на сайте издания в результате взлома.
Ранее французский доброволец, снайпер Эрван Кастель заявил, что поток фейк-ньюс западных СМИ после начала военной спецоперации России на Украине превратился в цунами, сообщает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+26 394 / сут.
Умерли
365 тыс.+472 / сут.
Выздоровели
16,3 млн+74 920 / сут.
- Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима
- Фридману предложили стать «лендлордом» и купить замок с тюрьмой под Калининградом
- В Совфеде предложили ввести государственную экспертизу школьных учебников
- Песков не ответил на вопрос о потерях при операции на Украине
- Госдума приняла поправки в закон о фейках
- В Нидерландах заморозили российских активов на 400 миллионов евро
- Депутат объяснил, за что могут признать экстремистом в Instagram
- Песков прокомментировал дисквалификацию шахматиста Сергея Карякина
- В России могут запретить VPN-сервисы
- Песков заявил, что большинство россиян поддерживают действия России в Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru