Песков не ответил на вопрос о потерях при операции на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет полномочий озвучивать данные о числе погибших военных в ходе спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости.

В Минобороны РФ подтвердили гибель 498 российских военных в ходе спецоперации

Отвечая на вопрос об информации по потерям, которая появлялась на сайте издания «Комсомольская правда», он отметил, что за комментариями следует обращаться в Министерство обороны РФ.

«По цифрам - с самого начала мы договаривались, что администрация президента РФ не имеет полномочий в ходе военной операции их озвучивать. Это прерогатива исключительно министерства обороны», - подчеркнул он.

Журналист «Комсомольской правды» Александр Гамов, в свою очередь, указал, что «фейковая информация» появилась на сайте издания в результате взлома.

Ранее французский доброволец, снайпер Эрван Кастель заявил, что поток фейк-ньюс западных СМИ после начала военной спецоперации России на Украине превратился в цунами, сообщает «Свободная пресса».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФУкраинаДмитрий ПесковРоссия
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