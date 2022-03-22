Песков не ответил на вопрос о потерях при операции на Украине

Отвечая на вопрос об информации по потерям, которая появлялась на сайте издания «Комсомольская правда», он отметил, что за комментариями следует обращаться в Министерство обороны РФ.

«По цифрам - с самого начала мы договаривались, что администрация президента РФ не имеет полномочий в ходе военной операции их озвучивать. Это прерогатива исключительно министерства обороны», - подчеркнул он.

Журналист «Комсомольской правды» Александр Гамов, в свою очередь, указал, что «фейковая информация» появилась на сайте издания в результате взлома.

Ранее французский доброволец, снайпер Эрван Кастель заявил, что поток фейк-ньюс западных СМИ после начала военной спецоперации России на Украине превратился в цунами, сообщает «Свободная пресса».

