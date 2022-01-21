Песков не исключил перенос послания Путина Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что при определении даты послания Владимира Путина к Федеральному собранию будет учитываться уровень заболеваемости COVID-19 в стране, сообщает РИА Новости.

Песков рассказал, когда состоится послание Федеральному собранию

По его словам, если число заражений достигнет пиковых значений, то не исключено, что мероприятие перенесут на «пару недель», однако прямой связи между датой и форматом послания и эпидемиологической ситуацией нет.

«Мы уже научились принимать специальные меры, которые предписываются Роспотребнадзором при проведении подобных мероприятий, как мы делали, например, в декабре на большой пресс-конференции», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что подготовка к посланию президента Федеральному собранию ведётся, однако точных дат пока нет, сообщает RT.

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ФОТО: Путин послание
ТЕГИ:КоронавирусДмитрий ПесковПослание Федеральному СобраниюВладимир Путин
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