Песков не исключил перенос послания Путина Федеральному собранию
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что при определении даты послания Владимира Путина к Федеральному собранию будет учитываться уровень заболеваемости COVID-19 в стране, сообщает РИА Новости.
По его словам, если число заражений достигнет пиковых значений, то не исключено, что мероприятие перенесут на «пару недель», однако прямой связи между датой и форматом послания и эпидемиологической ситуацией нет.
«Мы уже научились принимать специальные меры, которые предписываются Роспотребнадзором при проведении подобных мероприятий, как мы делали, например, в декабре на большой пресс-конференции», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что подготовка к посланию президента Федеральному собранию ведётся, однако точных дат пока нет, сообщает RT.
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