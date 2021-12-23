Песков рассказал, когда состоится послание Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в начале 2022 года, сообщает РИА Новости.

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По его словам, подготовка началась «концептуально», ещё предстоит работа над основой текста

«Потом президент сам будет дорабатывать», — добавил представитель Кремля.

Ранее Песков объяснил, что представителям СМИ-иноагентов не смогли задать вопрос на ежегодной пресс-конференции Путина потому, что на это просто «не хватило времени».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Послание Федеральному СобраниюВладимир ПутинДмитрий Песков
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