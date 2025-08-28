Песков назвал закономерными съемки фильма про Путина

Комментируя выход фильма «Кремлёвский волшебник», он указал, что Путин является мировым лидером, «влияние которого на мировые дела трудно переоценить».

«Поэтому интерес к нему в различных странах мира вполне закономерен», - заключил представитель Кремля.

Фильм французского режиссера Оливье Ассаяса «Кремлёвский волшебник» рассказывает о продюсере Вадиме Баранове, который в начале карьеры становится политтехнологом Путина, роль которого исполнил британский актер Джуд Лоу.

Премьера ленты состоится 31 августа на Венецианском кинофестивале, сообщает RT.

