Песков назвал закономерными съемки фильма про Путина
Съёмки фильма про президента РФ Владимира Путина вполне закономерны и относиться к ним надо с пониманием. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Комментируя выход фильма «Кремлёвский волшебник», он указал, что Путин является мировым лидером, «влияние которого на мировые дела трудно переоценить».
«Поэтому интерес к нему в различных странах мира вполне закономерен», - заключил представитель Кремля.
Фильм французского режиссера Оливье Ассаяса «Кремлёвский волшебник» рассказывает о продюсере Вадиме Баранове, который в начале карьеры становится политтехнологом Путина, роль которого исполнил британский актер Джуд Лоу.
Премьера ленты состоится 31 августа на Венецианском кинофестивале, сообщает RT.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru