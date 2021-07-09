Песков назвал вакцинирование всех труднодостижимым результатом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вакцинация всего населения России от COVID-19, это отличный, но труднодостижимый результат.

В том числе, по его словам, это связано с отсутствием пока результатов исследования вакцины у детей и подростков, а также с ковид-диссидентами.

Врач рассказал, как можно достичь коллективного иммунитета в 90%

«Это пожелание, к которому можно, конечно, только присоединиться. Вакцинация — единственный способ эффективной борьбы с пандемией, хотелось бы в идеале, чтобы все привились. В реальности это весьма труднодостижимый результат», - заявил представитель Кремля, отметив, что в любом случае надо стремиться к тому, чтобы подавляющее число было вакцинировано.

Песков добавил, что перебоев с производством российской вакцины не будет.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее поддержал снижение порога обязательной вакцинации до 35% вместо 60%, о котором сообщили СМИ. Однако позднее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил путем вакцинации в России достичь коллективного иммунитета на уровне 80-90%.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияДмитрий Песков
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