Путин не исключил сокращение выходного режима
2 апреля 202017:05
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил о том, что выходной режим в стране в связи с распространением коронавируса продлен до 30 апреля включительно.
В то же время глава государства не исключил, что в случае улучшения обстановки нерабочий режим может быть сокращен.
Отметим, что, по словам Путина, выходной режим в стране будет действовать с сохранением зарплат гражданам.
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