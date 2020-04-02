Путин не исключил сокращение выходного режима

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил о том, что выходной режим в стране в связи с распространением коронавируса продлен до 30 апреля включительно.



В то же время глава государства не исключил, что в случае улучшения обстановки нерабочий режим может быть сокращен.



Отметим, что, по словам Путина, выходной режим в стране будет действовать с сохранением зарплат гражданам.

