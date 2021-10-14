Песков назвал безответственным отказ от вакцинации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что необходимо продолжать разъяснять гражданам людям важность вакцинации от коронавируса, сообщает РИА Новости.

По его словам, делать это следует «не скрывая самых трагических фактов, таких как рост смертности, рост заболеваемости». А отказ от прививки представитель Кремля считает безответственным.

«Это действительно безответственно - не делать прививку. Это убивает», - заключил Песков.

Ранее Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин пока не проходил ревакцинацию, так как у него сохраняется высокий титр антител к коронавирусу, сообщает RT.

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ФОТО: Григорий Сысоев
ТЕГИ:РоссияКоронавирусВакцинацияДмитрий Песков
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