Песков назвал срок выхода России на плато по коронавирусу
В Кремле оценили ситуацию с распространением коронвирусной инфекции в России. Как пишут «Аргументы и факты», пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков допустил выход страны на плато по коронавирусу к середине мая.
«Потом, в первый месяц лета, наверное, станет полегче», — заявил представитель Кремля
Кроме того, Песков добавил, что после прохождения пика распространения COVID-19 в России наступит непростой период, в который нужно будет тратить много сил, пишет Газета.ру. Но жизнь, как подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина, в любом случае вернется в нормальное русло, сообщает телеканал 360.
Ранее НСН писала, что Владимир Путин может выступить с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом на этой неделе. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее пресс-секретарь российского лидера уже заявлял о том, что у президента ещё есть время для того, чтобы решить вопрос о необходимости продления или прекращения режима самоизоляции, который был введен из-за распространения коронавирусной инфекции. Он, напомним, действует до 30 апреля включительно, напоминает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
87 147+6 198 / сут.
Умерли
794+47 / сут.
Выздоровели
7 346+579 / сут.
- Коронавирус в Москве за сутки выявили у 2871 человека
- В России за сутки выявили 6 198 новых случаев заражения COVID-19
- Песков объяснил появление «печенегов и половцев» в речи Путина
- Министр просвещения признал неготовность школ к «удаленке»
- Песков назвал срок выхода России на плато по коронавирусу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru