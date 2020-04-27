Песков назвал срок выхода России на плато по коронавирусу

В Кремле оценили ситуацию с распространением коронвирусной инфекции в России. Как пишут «Аргументы и факты», пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков допустил выход страны на плато по коронавирусу к середине мая.

«Потом, в первый месяц лета, наверное, станет полегче», — заявил представитель Кремля

Кроме того, Песков добавил, что после прохождения пика распространения COVID-19 в России наступит непростой период, в который нужно будет тратить много сил, пишет Газета.ру. Но жизнь, как подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина, в любом случае вернется в нормальное русло, сообщает телеканал 360.