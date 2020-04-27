Песков назвал срок выхода России на плато по коронавирусу

В Кремле оценили ситуацию с распространением коронвирусной инфекции в России. Как пишут «Аргументы и факты», пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков допустил выход страны на плато по коронавирусу к середине мая.

«Потом, в первый месяц лета, наверное, станет полегче», — заявил представитель Кремля

Кроме того, Песков добавил, что после прохождения пика распространения COVID-19 в России наступит непростой период, в который нужно будет тратить много сил, пишет Газета.ру. Но жизнь, как подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина, в любом случае вернется в нормальное русло, сообщает телеканал 360.

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Ранее НСН писала, что Владимир Путин может выступить с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом на этой неделе. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее пресс-секретарь российского лидера уже заявлял о том, что у президента ещё есть время для того, чтобы решить вопрос о необходимости продления или прекращения режима самоизоляции, который был введен из-за распространения коронавирусной инфекции. Он, напомним, действует до 30 апреля включительно, напоминает RT.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКоронавирусДмитрий Песков
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