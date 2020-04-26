Попова рассказала, как России избежать пика заражений COVID-19

России удастся избежать взрывного пика заражений коронавирусной инфекцией, однако для этого важно продолжить соблюдать режим самоизоляции в майские праздники. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что пик – это взрыв, а его в России не было.

«Это была одна из задач, которую мы перед собой ставили, и на сегодняшний день мы видим, что она реализуется», - отметила Попова.

Она также добавила, что согласна с мнением о том, что майские праздники жителям России лучше пересидеть дома.

Напомним, по данным на 26 апреля, в России зарегистрировано 80 949 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 6 767 человек, жертвами COVID-19 стали 747.