Попова рассказала, как России избежать пика заражений COVID-19

России удастся избежать взрывного пика заражений коронавирусной инфекцией, однако для этого важно продолжить соблюдать режим самоизоляции в майские праздники. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что пик – это взрыв, а его в России не было.

«Это была одна из задач, которую мы перед собой ставили, и на сегодняшний день мы видим, что она реализуется», - отметила Попова.

Она также добавила, что согласна с мнением о том, что майские праздники жителям России лучше пересидеть дома.

Напомним, по данным на 26 апреля, в России зарегистрировано 80 949 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 6 767 человек, жертвами COVID-19 стали 747.

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Ранее НСН писала, что премьер-министр Михаил Мишустин распорядился подготовить свод рекомендаций для россиян по поведению во время майских праздников. Глава кабмина напомнил, что в первой половине мая россиянине традиционно отдыхают и ездят на дачу.

«И мне казалось бы разумным, если бы мы могли сделать специальные рекомендации для того, как проводить праздники с учетом всех ограничений», - сказал он.

В свою очередь, совет по правам человека при президенте России (СПЧ) нашел ряд причин для смягчения ограничений, действующих в стране в рамках борьбы с коронавирусом, и планирует направить правительству соответствующие предложения. Так, одним из предложений станет разрешить россиянам покидать места проживания ради посадок картошки. Еще одна идея, которая может быть предложена на рассмотрение правительству, — ввести в Москве так называемые «зеленые пропуска», которые позволят жителям столицы совершать в одиночестве утренние пробежки и велопрогулки.

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, член президиума РАЕН Виктор Зуев в эфире НСН предложил подождать до конца апреля и посмотреть, какая будет эпидемиологическая обстановка в стране.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Майские ПраздникиПандемияРоссияКоронавирус
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