Песков назвал состояние здоровья Владимира Путина отменным

Песков отметил, что президент проводит много очных встреч, но соблюдает все меры и соответствующие рекомендации.

Ранее представитель Кремля заявлял, что публичная активность президента России Владимира Путина будет расти после вакцинации от коронавируса, но все меры предосторожности и эпидемиологические рекомендации будут соблюдаться.

