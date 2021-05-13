Песков назвал состояние здоровья Владимира Путина отменным
Президент России Владимир Путин обладает отменным здоровьем, на данный момент проведение встреч по видеосвязи обусловлено рекомендациями эпидемиологов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков отметил, что президент проводит много очных встреч, но соблюдает все меры и соответствующие рекомендации.
Ранее представитель Кремля заявлял, что публичная активность президента России Владимира Путина будет расти после вакцинации от коронавируса, но все меры предосторожности и эпидемиологические рекомендации будут соблюдаться.
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