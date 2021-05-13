Песков: договоренностей относительно встречи Путина и Байдена пока нет

Договоренности о возможной встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом не достигнуты. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Байден: Встреча с Путиным состоится в июне

Он отметил, что тема возможной встречи лидеров двух стран все еще находится на стадии обсуждения.

Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в июне, однако время и место саммита пока не определено.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:Джо БайденВладимир ПутинРоссийско-американские ОтношенияДмитрий Песков
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