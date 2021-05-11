В Кремле пообещали рост публичной активности Путина после вакцинации

Он отметил, что публичная активность президента уже растет и будет возрастать дальше, но на всех международных мероприятиях и мероприятиях с большим количеством людей будут соблюдаться все необходимые меры.

Накануне Владимир Путин рассказал, что у него хорошие показатели по антителам к коронавирусу после вакцинации.

Первый компонент вакцины от коронавируса Путин получил 23 марта, второй - 14 апреля. Глава государства отмечал, что после прививки побочных эффектов не было.

