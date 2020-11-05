Песков назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной
Ситуация с пандемией в России весьма напряженная, однако она под контролем. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кроме того, он отметил, что Россия в противодействии COVID-19 опирается, в первую очередь, на свой опыт, который был получен весной, однако также использует и наработки других стран.
Напомним, за минувшие сутки в России зафиксировано 19 404 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших в нашей стране к утру 5 ноября достигло 1 712 858 человек.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 5 255. Далее следуют Санкт-Петербург, Московская область, а также Нижегородская и Архангельская области, отмечает Свободная пресса.
Кстати, ранее главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что заболевший коронавирусом может представлять опасность для окружающих до 20 дней. Он добавил, что при среднетяжелом течении болезни вирус может выделяться до 10 дней, при тяжелом течении болезни – до 20, пишет RT .
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