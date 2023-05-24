Пожилая женщина пострадала в результате обстрела погранперехода в Белгородской области

По его словам, бабушка 85 лет получила травмы из-за взрывной волны. В настоящий момент женщина находится в районной больнице, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Накануне Гладков в своём Telegram-канале заявил, что в результате атаки украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) есть жертвы среди гражданского населения.



Ранее белгородский губернатор после атаки диверсантов заявил о вопросах к Минобороны РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

