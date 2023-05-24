Пожилая женщина пострадала в результате обстрела погранперехода в Белгородской области
В результате обстрела ВСУ пограничного перехода в селе Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области пострадала пожилая женщина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, бабушка 85 лет получила травмы из-за взрывной волны. В настоящий момент женщина находится в районной больнице, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Накануне Гладков в своём Telegram-канале заявил, что в результате атаки украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) есть жертвы среди гражданского населения.
Ранее белгородский губернатор после атаки диверсантов заявил о вопросах к Минобороны РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru