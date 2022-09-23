Песков назвал «истерической» реакцию общества на частичную мобилизацию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время нет дефицита в разъяснениях по вопросу частичной мобилизации, сообщает РИА Новости.

Песков назвал ложью публикации о планах мобилизовать миллион человек

По его словам, «истерическая реакция в первые часы» после объявления решения Владимира Путина связана с определённым недостатком информации.

«С другой стороны, уже со вчерашнего дня кабинетом министров были активированы все информационные линии. Минобороны регулярно отвечает на все вопросы... Сейчас нет дефицита в разъяснениях. Просто нужно трезво и вдумчиво к этому относиться», — заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что решение о частичной мобилизации было принято в связи с тем, что в настоящее время России противостоит блок НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:РоссиянеСпецоперацияМобилизацияДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры