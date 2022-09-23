Песков назвал «истерической» реакцию общества на частичную мобилизацию

По его словам, «истерическая реакция в первые часы» после объявления решения Владимира Путина связана с определённым недостатком информации.

«С другой стороны, уже со вчерашнего дня кабинетом министров были активированы все информационные линии. Минобороны регулярно отвечает на все вопросы... Сейчас нет дефицита в разъяснениях. Просто нужно трезво и вдумчиво к этому относиться», — заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что решение о частичной мобилизации было принято в связи с тем, что в настоящее время России противостоит блок НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

