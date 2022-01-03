Песков назвал «глупостью» слухи о бронежилете Путина во время новогоднего обращения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что во время новогоднего поздравления на Владимире Путине был надет бронежилет. Об этом сообщает Daily Storm.

Песков назвал такое предположение «глупостью».

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«Ребята явно в Новый год переусердствовали! С Новым годом!», — подчеркнул спикер Кремля.

Кроме предположений о необычной одежде главы государства пользователи социальных сетей заподозрили, что новогоднее обращение президента было снято в несколько дублей, а потом смонтировано. Песков также опроверг это предположение.

В своем традиционном обращении 31 декабря российский лидер поблагодарил врачей и военнослужащих, которые борются с коронавирусом, выразил поддержку людям, которые потеряли близких из-за болезни. Путин подчеркнул, что успех каждого зависит от усилий, которые прилагает человек для достижения своей цели.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Новый ГодПутин
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