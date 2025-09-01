В МИД Азербайджана заявили о ликвидации Минской группы ОБСЕ по Карабаху

Совет министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) принял решение о ликвидации Минской группы по карабахскому конфликту. Об этом заявили в МИД Азербайджана.

Пашинян признал площадь Азербайджана, включающую Нагорный Карабах

В Минскую группу входили Россия, США, Франция, Белоруссия, Германия, Италия, Турция, Финляндия, Швеция, Азербайджан и Армения.

В азербайджанском МИД указали, что решение о закрытии Минского процесса ОБСЕ с 1 сентября 2025 года было принято после совместного обращения глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана подписать мирное соглашение с Баку и распустить Минскую группу ОБСЕ, сообщает RT.

