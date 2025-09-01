Песков отверг обвинения в адрес России в сбое навигации борта главы ЕК
Информация о якобы причастности России к сбою навигации самолёта главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен некорректны. Об этом газете Financial Times заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ваша информация некорректна», - ответил он на соответствующий вопрос издания.
Ранее представитель Еврокомиссии Ариана Подеста подтвердила проблемы с навигационными системами GPS на самолете Урсулы фон дер Ляйен при посадке в болгарском Пловдиве.
Источник Financial Times заявил, что причиной инцидента стало якобы «вмешательство со стороны», сообщает RT.
