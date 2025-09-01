Песков отверг обвинения в адрес России в сбое навигации борта главы ЕК

Испытания теплосетей Москвы завершены в рамках подготовки к отопительному сезону Собянин признался , что больше всего в школе любил физкультуру МГУ создал факультет искусственного интеллекта Памятник актрисе Вере Васильевой открыли на Новодевичьем кладбище Оркестр имени Андреева даст концерт «Три юбилея России» в Москве 8 сентября