Умер художник-постановщик мультфильма «Остров сокровищ» Радна Сахалтуев
1 сентября 202514:27
Художник-постановщик мультфильма «Остров сокровищ» (1988) Радна Сахалтуев умер в Киеве в возрасте 90 лет. Об этом сообщает украинский кинокритик и киновед Сергей Тримбач.
Кроме «Острова сокровищ» Сахалтуев работал над такими проектами, как «Тайна черного короля», «Легенда о пламенном сердце», «Волшебник Ох», «Доктор Айболит», «Приключения Капитана Врунгеля» и другие.
Также художник принимал участие в иллюстрировании книг.
Ранее в возрасте 75 лет умер российский график и живописец Дмитрий Санджиев, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- От «Лихих» до Крыжовникова: Какие сериалы посмотреть в сентябре
- В МИД Азербайджана заявили о ликвидации Минской группы ОБСЕ по Карабаху
- «Уволят в любой день»: Семин оценил перспективы Карпина в «Динамо»
- Умер художник-постановщик мультфильма «Остров сокровищ» Радна Сахалтуев
- Россиянам назвали витамины, необходимые для здоровья зубов
- Шолохов назвал возраст, когда лучше читать и смотреть «Тихий Дон»
- «Алиса», «Иллюзия обмана 3» и «Авиатор»: Названы самые ожидаемые кинопремьеры осени
- Школьница умерла в Ульяновской области после линейки
- СМИ сообщили об экстренной посадке самолета Урсулы фон дер Ляйен в Болгарии
- Саммит ШОС в Китае назвали «точкой невозврата» для США и санкций
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru