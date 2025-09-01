Умер художник-постановщик мультфильма «Остров сокровищ» Радна Сахалтуев

Кроме «Острова сокровищ» Сахалтуев работал над такими проектами, как «Тайна черного короля», «Легенда о пламенном сердце», «Волшебник Ох», «Доктор Айболит», «Приключения Капитана Врунгеля» и другие.

Также художник принимал участие в иллюстрировании книг.

Ранее в возрасте 75 лет умер российский график и живописец Дмитрий Санджиев, сообщает RT.

