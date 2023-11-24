Песков назвал чушью публикацию Washington Post о тоннеле в Крым
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикацию The Washington Post о якобы намерениях России построить тоннель из Краснодарского края в Крым, сообщает РИА Новости.
По его словам, подобная чушь не стоит каких-либо комментариев.
«Такое даже не стоит комментировать. На Washington Post не похоже - такую чушь написать», - заключил представитель Кремля.
Ранее в The Washington Post появилась публикация о том, что бизнесмены из России и Китая, связанные с правительствами своих стран, якобы провели секретные переговоры по строительству подводного туннеля из Краснодарского края в Крым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru