Песков назвал чушью публикацию Washington Post о тоннеле в Крым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикацию The Washington Post о якобы намерениях России построить тоннель из Краснодарского края в Крым, сообщает РИА Новости.

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По его словам, подобная чушь не стоит каких-либо комментариев.

«Такое даже не стоит комментировать. На Washington Post не похоже - такую чушь написать», - заключил представитель Кремля.

Ранее в The Washington Post появилась публикация о том, что бизнесмены из России и Китая, связанные с правительствами своих стран, якобы провели секретные переговоры по строительству подводного туннеля из Краснодарского края в Крым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:КрымСМИДмитрий Песков

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