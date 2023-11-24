Песков назвал чушью публикацию Washington Post о тоннеле в Крым

По его словам, подобная чушь не стоит каких-либо комментариев.

«Такое даже не стоит комментировать. На Washington Post не похоже - такую чушь написать», - заключил представитель Кремля.

Ранее в The Washington Post появилась публикация о том, что бизнесмены из России и Китая, связанные с правительствами своих стран, якобы провели секретные переговоры по строительству подводного туннеля из Краснодарского края в Крым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

