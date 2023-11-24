Песков: заявления о «военном Шенгене» для НАТО нагнетают напряженность в Европе

По его словам, в настоящее время НАТО «считает нашу страну очевидным противником».

Комментируя предложение главы Объединённого командования по тыловому обеспечению и логистике альянса Александра Зольфранка о необходимости «военного Шенгена» он указал, что подобные заявления говорят о нежелании Европы прислушиваться к озабоченностям России.

«Это ничто иное, как нагнетание напряжённости в Европе, которое имеет свои последствия», — заключил представитель Кремля.

Ранее Зольфранк заявил, что нужно создать «военный Шенген» со свободным перемещением войск альянса, который позволит убрать препятствия в виде национальных регламентов при перемещении людей и боеприпасов, сообщает RT.