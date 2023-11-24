Песков: заявления о «военном Шенгене» для НАТО нагнетают напряженность в Европе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Североатлантический альянс всегда считал Россию «так называемым условным противником», сообщает РИА Новости.
По его словам, в настоящее время НАТО «считает нашу страну очевидным противником».
Комментируя предложение главы Объединённого командования по тыловому обеспечению и логистике альянса Александра Зольфранка о необходимости «военного Шенгена» он указал, что подобные заявления говорят о нежелании Европы прислушиваться к озабоченностям России.
«Это ничто иное, как нагнетание напряжённости в Европе, которое имеет свои последствия», — заключил представитель Кремля.
Ранее Зольфранк заявил, что нужно создать «военный Шенген» со свободным перемещением войск альянса, который позволит убрать препятствия в виде национальных регламентов при перемещении людей и боеприпасов, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru