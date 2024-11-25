Верховная Рада: 150 тысяч людей вернулись с Украины в новые регионы РФ
Около 150 тысяч беженцев с Мариуполя и других территорий, вошедших в состав России, вернулись домой с Украины, где они находились в качестве временно перемещенных лиц, сообщил агентству «Укринформ» депутат Верховной Рады Максим Ткаченко.
По его словам, согласно подсчетам в Киеве, в Мариуполь вернулись 67-70 тысяч человек, что являются «ужасными» цифрами для украинских властей. Парламентарий указал, что на подконтрольной Украине территории временно перемещенным лицам из числа жителей Донбасса и Новороссии не предоставили квартиры, социальную поддержку, компенсации, условия для работы.
Ранее стало известно, что правительство РФ направит новым регионам более 750 млн рублей, предназначенных на покупку медицинского оборудования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru