Верховная Рада: 150 тысяч людей вернулись с Украины в новые регионы РФ

По его словам, согласно подсчетам в Киеве, в Мариуполь вернулись 67-70 тысяч человек, что являются «ужасными» цифрами для украинских властей. Парламентарий указал, что на подконтрольной Украине территории временно перемещенным лицам из числа жителей Донбасса и Новороссии не предоставили квартиры, социальную поддержку, компенсации, условия для работы.

Ранее стало известно, что правительство РФ направит новым регионам более 750 млн рублей, предназначенных на покупку медицинского оборудования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

