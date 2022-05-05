СМИ: Чубайса с супругой заметили в аэропорту в Тель-Авиве

Бывший спецпредставитель президента России по устойчивому развитию Анатолий Чубайс прибыл в Израиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

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По данным СМИ, накануне Чубайса с супругой, режиссером Авдотьей Смирновой, заметили в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

«По словам очевидцев, он мог прилететь ночным рейсом из Италии. После прохождения границы он в сопровождении охраны покинул аэропорт», — отмечается в сообщении.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ИзраильАнатолий Чубайс
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