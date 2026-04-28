Российского археолога Бутягина освободили из польской тюрьмы в рамках обмена
Польские власти освободили российского археолога Александра Бутягина. Как пишет RT, об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
Он уточнил, что учёный был освобождён в рамках обмена заключёнными, который провели Польша и Белоруссия.
«Один из людей, которых мы обменяли - российский историк, находившийся в процессе выдачи Украине», - сказал дипломат журпналистам.
В ФСБ РФ указали, что арехолога, а также супругу военнослужащего ВС России, который проходит службу в составе Российского миротворческого контингента в Приднестровье, обменяли на двух офицеров молдавской разведки, пишут «Известия».
Бутягин был задержан в Польше по запросу Украины. Киев обвиняет учёного в проведении незаконных археологических работ в Крыму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
