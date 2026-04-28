Песков: Украина атаковала в Туапсе ориентированные на экспорт нефтехранилища

Нефть, находящаяся в нефтехранилищах в Туапсе, по которым ударила Украина, предназначалась для экспортных операций. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин отправил главу МЧС РФ в Туапсе

Он указал, что, таким образом, действия Киева увеличивают «дефицит нефти на мировых рынках».

«Украина... и дальше увеличивает дефицит... на мировых рынках, которые и без того испытывают значительные трудности», - заключил представитель Кремпля.

Ранее экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев заявил «Радиоточке НСН», что для защиты Туапсе от ударов БПЛА следует направить туда переносные комплексы ПВО, зенитные пулеметы, дальнобойные средства.

ФОТО: стоп-кадр с видео
