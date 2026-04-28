Песков: Украина атаковала в Туапсе ориентированные на экспорт нефтехранилища
Нефть, находящаяся в нефтехранилищах в Туапсе, по которым ударила Украина, предназначалась для экспортных операций. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он указал, что, таким образом, действия Киева увеличивают «дефицит нефти на мировых рынках».
«Украина... и дальше увеличивает дефицит... на мировых рынках, которые и без того испытывают значительные трудности», - заключил представитель Кремпля.
Ранее экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев заявил «Радиоточке НСН», что для защиты Туапсе от ударов БПЛА следует направить туда переносные комплексы ПВО, зенитные пулеметы, дальнобойные средства.
