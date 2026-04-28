Мужу певицы Булановой заблокировали счета из-за задолженности по налогам

Издание ссылается на данные сайта Rusprofile, согласно которым компания «ББ-Галерея», принадлежащая мужу певицы, не выплатила налоговой почти 1,1 млн рублей. Блокировка счетов была применена с целью взыскания задолженности. Кроме того, информация о долге имеется на портале судебных приставов.

Отмечается, что в конце 2025 года Руднев собирался избавиться от фирмы из-за её финансовых проблем. Однако в марте текущего года статус компании был изменён с «в процессе ликвидации» на «действующая».

Ранее в СМИ появилась информация, что певица Полина Гагарина задолжала налоговой 10,6 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».