Путин отправил главу МЧС РФ в Туапсе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что министр доложил главе государства о ситуации в Туапсе, после чего ему было поручено отпрвиться к месту происшествия.

«Куренков... на месте будет контролировать ход работ по тушению пожаров на нефтехранилищах», - сказал он.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о пожаре, который возник на НПЗ в Туапсе из-за атаки украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

