Путин отправил главу МЧС РФ в Туапсе
Главе МЧС РФ Александру Куренкову следует в ближайшие часы вылететь в Туапсе, где горит НПЗ. Как пишет RT, такое поручение дал российский президент Владимир Путин.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что министр доложил главе государства о ситуации в Туапсе, после чего ему было поручено отпрвиться к месту происшествия.
«Куренков... на месте будет контролировать ход работ по тушению пожаров на нефтехранилищах», - сказал он.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о пожаре, который возник на НПЗ в Туапсе из-за атаки украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
