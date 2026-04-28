Путин отправил главу МЧС РФ в Туапсе

Главе МЧС РФ Александру Куренкову следует в ближайшие часы вылететь в Туапсе, где горит НПЗ. Как пишет RT, такое поручение дал российский президент Владимир Путин.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что министр доложил главе государства о ситуации в Туапсе, после чего ему было поручено отпрвиться к месту происшествия.

«Куренков... на месте будет контролировать ход работ по тушению пожаров на нефтехранилищах», - сказал он.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о пожаре, который возник на НПЗ в Туапсе из-за атаки украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: МЧС России
