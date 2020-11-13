Песков исключил принудительную вакцинацию граждан от COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий песков в ходе интервью RT заявил, что вакцинация от коронавируса не будет «поголовной».

Он добавил, что вакцинация начнется в ближайшие месяцы и будет исключительно добровольной, о чем российские власти уже неоднократно заявляли.

Ранее Песков заявил, что Кремль не сомневается в позиции вирусологов об эффективности российской вакцины «Спутник V».

