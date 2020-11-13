Песков исключил принудительную вакцинацию граждан от COVID-19
13 ноября 202010:31
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий песков в ходе интервью RT заявил, что вакцинация от коронавируса не будет «поголовной».
Он добавил, что вакцинация начнется в ближайшие месяцы и будет исключительно добровольной, о чем российские власти уже неоднократно заявляли.
Ранее Песков заявил, что Кремль не сомневается в позиции вирусологов об эффективности российской вакцины «Спутник V».
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13 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru