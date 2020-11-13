Кремль доверяет мнению вирусологов об эффективности вакцины «Спутник V»
У Кремля отсутствуют основания, чтобы не доверять мнению вирусологов и разработчиков вакцины «Спутник V», однако власти не могут самостоятельно давать оценку ее качеству. Об этом в интервью RT заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. «Спутник V» разработали сотрудники НИЦЭМ имени Гамалеи, разработкой вакцины «ЭпиВакКорона» занимались исследователи новосибирского научного центра «Вектор».
Также Песков опроверг сообщения о том, что вакцина от коронавируса появилась благодаря дочери Владимира Путина. Он напомнил, что она была добровольцем в исследованиях и проходила вакцинацию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru