Песков исключил «метод кнута и пряника» при вакцинации от COVID-19

При вакцинации жителей России от коронавируса нельзя использовать «метод кнута и пряника», необходимо вести разъяснительную работу. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. Он отметил, что людям нужно объяснять, что это в их интересах», вакцина необходима для их собственного здоровья и безопасности.

Песков также сообщил, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в России наращивает темпы, но пока страна в начале пути, подчеркивает РЕН ТВ.

Прививочная кампания в России началась 5 декабря прошлого года. Жителей страны вакцинируют препаратом «Спутник V» — первой зарегистрированной в мире вакциной против COVID-19.