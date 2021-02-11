Песков исключил «метод кнута и пряника» при вакцинации от COVID-19

При вакцинации жителей России от коронавируса нельзя использовать «метод кнута и пряника», необходимо вести разъяснительную работу. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. Он отметил, что людям нужно объяснять, что это в их интересах», вакцина необходима для их собственного здоровья и безопасности.

Песков также сообщил, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в России наращивает темпы, но пока страна в начале пути, подчеркивает РЕН ТВ.

Прививочная кампания в России началась 5 декабря прошлого года. Жителей страны вакцинируют препаратом «Спутник V» — первой зарегистрированной в мире вакциной против COVID-19.

Газета Washington Post предсказала России глобальный успех из-за вакцины «Спутник V»

Накануне стало известно, что первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V» в России получили около 2,2 млн человек. Об этом рассказал замдиректора по научной работе центра им. Гамалеи Денис Логунов. При этом он подчеркнул, что оба компонента получили более 1,7 млн человек. Также сообщалось, что специалисты Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали инновационный тест для экспресс-диагностики коронавируса. Общее время тестирования составит 1–1,5 часа, сообщает телеканал 360.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусКремльДмитрий Песков
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