Песков: гибридная война против России – это надолго

Гибридная война против России продлится долго, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, это война в широком смысле, развязанная против России враждебными государствами и недружественными странами.

Песков подчеркнул, что для того, чтобы победить в ней потребуется твердость, верность себе, целенаправленность, а также единение вокруг президента.