Песков: гибридная война против России – это надолго

Гибридная война против России продлится долго, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, это война в широком смысле, развязанная против России враждебными государствами и недружественными странами.

Песков подчеркнул, что для того, чтобы победить в ней потребуется твердость, верность себе, целенаправленность, а также единение вокруг президента.

Песков назвал главной целью в СВО обеспечение безопасности России и граждан

«Сейчас в Кремле наблюдают беспрецедентную консолидацию российского общества вокруг президента и политики, которую он проводит», - отметил представитель Кремля.

Он также добавил, что спецоперация на Украине продолжается, сейчас идут ожесточенные бои за Артемовск, но все её цели будут достигнуты.

Ранее, как сообщала НСН, Песков не смог назвать сроки окончания СВО.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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